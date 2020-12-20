Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Hekimdağ Mahallesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirdi.
Evde bulunan M.Y. ve E.G'yi gözaltına alan ekipler, narkotik dedektör köpeği "Tetik"le arama yaptı.
Aramada 200,5 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, iki tüfek ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Şüphelilerden M.Y'nin, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve E.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.