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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçeye bağlı kırsal Akın Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler M.K. ile S.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ile 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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