Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yaptı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve İ.D'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 137 uyuşturucu hapın yanı sıra 66,66 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

