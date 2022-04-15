Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup tarafından kent dışından temin edilen uyuşturucunun Eskişehir'e getirileceği bilgisine ulaştı.

Jandarma, şüphelilerin bulunduğu aracı Bursa-Eskişehir kara yolunda durdurdu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda alüminyum folyolara sarılı 47 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​

