YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

15.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup tarafından kent dışından temin edilen uyuşturucunun Eskişehir'e getirileceği bilgisine ulaştı.

Jandarma, şüphelilerin bulunduğu aracı Bursa-Eskişehir kara yolunda durdurdu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda alüminyum folyolara sarılı 47 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendiAtatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendi
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim olduDiyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu
otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtıotoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:14
Öğle
13:03
İkindi
16:45
Akşam
19:42
Yatsı
21:06
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mesleğine kimse anlam veremedi! Bebekler için isim...

Mesleğine kimse anlam veremedi! Bebekler için isim...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.