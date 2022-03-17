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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

17.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir eve baskın yaptı.

Bu adreste yapılan aramada 638 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.İ, R.N.K, Ş.Y. ve O.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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