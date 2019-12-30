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  4. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.12.2019 18:24 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, mutfak aspiratörü, tavan arası ile cips kutusuna saklanmış 743 uyuşturucu hap, 63,72 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 17,58 gram sıvı metamfetamin ile 2,40 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Uyuşturucu

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