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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

18.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaklaşık 4 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde narkotik dedektör köpeği "Aşil"le aramalar yapan polis, yaklaşık 4 kilogram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler, M.D, B.D, M.K, C.T, G.Ç. ve T.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

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