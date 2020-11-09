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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisler, şüpheliyi yakaladı.

Zanlının üst aramasında ve evinde 34 sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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