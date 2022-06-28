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Eskişehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

28.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tepebaşı ilçesinde belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen O.G. ve C.G. ile uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 16,30 gram sentetik uyuşturucu ve 2,92 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ile C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 kişi ise salıverildi.

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