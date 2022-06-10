Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu otobüsündeki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Odunpazarı ilçesinde yolcu otobüsünde gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve M.B'nin valizlerinde 6 bin 706 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.



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