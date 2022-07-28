Eskişehir'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde E.T'ye ait iş yerinden sigara çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin P.D, B.D. ve S.A. olduğunu tespit etti.

Farklı hırsızlık suçlarından da arandığı belirlenen 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.D, B.D. ve S.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz