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Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ zanlısı tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.11.2020 17:17 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ zanlısı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı DEAŞ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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