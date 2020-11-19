Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ zanlısı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı DEAŞ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.