Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de aracında 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, koltukların arasına gizlenmiş 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz