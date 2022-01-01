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Eskişehir'de yeni yıl coşkuyla kutlandı

01.01.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yeni yıl coşkuyla kutlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir araya gelen Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ve çeşitli ülkelerinden gelen yabancı uyruklu kişiler, saatler gece yarısını gösterdiği anda saniyeleri sayarak yeni yıla "merhaba" dedi. Vatandaşlar, yöresel halk oyunları ve şarkılarla yeni yılı karşıladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle kentte 1920 personel görevlendirdi. Polis ekipleri tüm kavşaklarda görev alarak, şüpheli görülen araçları ve kişileri kontrol ederken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde kent sokakları, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 500 kamera ile takip edildi.

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İkindi
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Akşam
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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Başak Eczanesi
Odunpazari
(30.12.2021 18:30 / 31.12.2021 08:30) Eczanesi
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Başak Eczanesi
Odunpazari
(30.12.2021 18:30 / 31.12.2021 08:30) Eczanesi
301220211830311220210830
Başak Eczanesi
Odunpazari
(30.12.2021 18:30 / 31.12.2021 08:30) Eczanesi
301220211830311220210830
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