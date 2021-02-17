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Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi

17.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolcu otobüsü yol kenarına devrildi.Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Antalya -Eskişehir seferini yapan S.K.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolcu otobüsü yol kenarına devrildi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Antalya -Eskişehir seferini yapan S.K. idaresindeki otobüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu İnönü ilçesi Dutluca mevki yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. İçerisinde 24 yolcu bulunduğu öğrenilen otobüste ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcuların kaza yerine gelen bir diğer otobüs ile Eskişehir’e getirildiği öğrenildi.

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