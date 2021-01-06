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Eskişehir’de ’yüzen marul’ yüz güldürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.01.2021 12:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ’yüzen marul’ projesi de yüz güldürmeye devam ediyor.Yeni modern teknikler kullanılarak yapılan suda sebze üretiminin yaygınlaştırılması amaçlı çalışmalar bir yandan devam ederken Sarıcakaya’da suda ilk sebze üretim denemesi gerçekleştirildi.

Eskişehir’de ’yüzen marul’ yüz güldürüyor

Eskişehir’in Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ’yüzen marul’ projesi de yüz güldürmeye devam ediyor.
Yeni modern teknikler kullanılarak yapılan suda sebze üretiminin yaygınlaştırılması amaçlı çalışmalar bir yandan devam ederken Sarıcakaya’da suda ilk sebze üretim denemesi gerçekleştirildi. Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek, konuyla ilgili verdiği bilgilerde; İç Anadolu bölgesinde Akdeniz iklimi özelliği taşımasıyla iklimsel olarak çok özel sayılabilecek bir konumda olan Sarıcaya ilçesinde uzun yıllardır üretim yapılan toprakların yorgun ve birçok hastalık- zararlılardan dolayı yıpranmış olması, ilçede farklı üretim şekillerine geçme gereksinimi doğurduğunu ifade etti. İpek, ilçedeki genç girişimcilere İlçe Müdürlüğü tarafından verilen teknik destekle bu yıl örtü altında 270 metrekare alanda suda yüzen marul deneme üretimi başlandığını ve 2021 yılının Mart ayında 320 metrekarede suda marul üretimine daha başlanacağını belirtti. Toprakta sebze yetiştirmeye nazaran suda yetiştiriciliğin avantajlarının fazla olduğu hidroponik sistem ile yetiştirilen bir ürüne gübre vermeye ve böcek ilacı sıkmaya gerek olmadığını anlatan İpek, bu sistem ile yetiştirilen mahsullerin toprakta yetiştirilenlere oranla daha uzun raf ömrüne sahip olduğunu söyledi. Haydar İpek, ayrıca, hidroponik yetiştiriciliğin hem daha kolay hem de sağlıklı bitkiler yetiştirmek açısından daha uygun olduğunu vurgulayarak daha önce elde edilen ürünlerden daha kalitelilerini topraksız tarımla yetiştirmenin büyük avantaj sağladığını belirtti.

Eskişehir’de ’yüzen marul’ yüz güldürüyor

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