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Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

10.06.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 8 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

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