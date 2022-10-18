Eskişehir'deki dolandırıcılık davasında karar açıklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Müzisyen Safiye Soyman, Faik Öztürk ile şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat'ın dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandıkları davada karar verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına davacılar ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise mahkeme salonuna gelmedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat'ı beraat ettirdi.

Faik Öztürk'ün avukatı Aysun Arık, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun, davanın müvekkilleri bakımından yıpratıcı bir süreç olduğunu belirterek "Yargılama sonunda kendilerine istinat edilen iddiaların hepsinin dayanaksız, haksız ve ortada suç teşkil eden herhangi bir eylem olmadığı gibi müvekkilim açısından da bu olaya karışmasını, bu olayda adının geçmesini gerektiren herhangi bir dayanak bulunmadığı, yapılan iddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir." dedi.

Safiye Soyman'ın avukatı Ozan Gürhan da Soyman'ın, müşteki firma olarak görünen firmayla herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

Gürhan, "Sahibini tanımadığı, yetkilisini bilmediği, herhangi bir şekilde ticari ilişki içerisinde bir araya gelmediğine ilişkin biz somut delillerimizle birlikte yargılama makamına bütün savunmalarımızı, bütün delilerimizi ibraz ettik ve yargılama makamı da somut delillerimizin nazara alarak müvekkilimiz hakkında beraat kararı verdi." diye konuştu.

- Dava süreci

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 2016 yılında "Safiye Soyman Dinlenme Tesisi" adıyla açılan tesis, bir süre sonra kapanmıştı.

Dinlenme tesisi için Eskişehir'deki bir toptancıdan ürün aldıkları ve parasını ödemedikleri iddia edilen Safiye Soyman, Faik Öztürk ve şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat hakkında firma sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılarak iddianame hazırlanmıştı.

Soyman ve Öztürk iddianamede yer alan ifadelerinde, dinlenme tesisi şirketiyle reklam yüzü ve isim hakkı olarak anlaştıklarını, herhangi bir ticari alışverişte bulunmadıklarını ileri sürmüştü.

İddianamede Soyman, Öztürk ve Canbolat hakkında 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyordu.

