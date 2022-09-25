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Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

25.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve evlerden çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen S.B, E.D, Ö.U. ile Z.E'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonda saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, S.B, E.D. ile Ö.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Z.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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hırsızlık operasyon zanlı

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