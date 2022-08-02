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Eskişehir'deki iki ayrı silahla yaralama olayının zanlıları yakalandı

02.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki iki ayrı silahla yaralama olayının zanlıları yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki ayrı silahla yaralama olayının şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen iki ayrı silahla yaralama olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler şüpheliler G.K. ile A.Y'yi olayda kullandıkları silahlarla saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.Y'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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