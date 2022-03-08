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Eskişehir'deki kazada ölen antrenör ile milli sporcu kızının cenazeleri defnedildi

08.03.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde servis otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Sarar Spor Tekvando Antrenörü Nadir Özsoy ve milli tekvandocu kızı Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan'ın cenazesi toprağa verildi.

Nadir Özsoy ve kızı Semanur Özsoy ile Hüseyin Kaplan için Gültepe Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aileler ve yakınları, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer katıldı.

Milli tekvandocu Semanur Özsoy'un tabutunun üzerine milli takım forması ile bir turnuvadan kazandığı altın madalya konuldu.

Metin Şahin, cenaze töreninde yaptığı konuşmada trafik kazasında hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Nadir Özsoy, kızı Semanur Özsoy ve Hüseyin Kaplan'ın cenazeleri, Süpüren Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Tekvando antrenörü Nadir Özsoy, kızı milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme Müsabakaları'na giderken dün geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirmiş, sporcu Taha Görkem Sarı ise ağır yaralanmıştı.

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