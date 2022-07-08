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Eskişehir'deki kumar operasyonunda 41 kişi yakalandı

08.07.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki kumar operasyonunda 41 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte "kumar, tombala önleme" faaliyeti kapsamında Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramada, çatı katına gizlenmiş tombala makinesi, çok sayıda çekiliş topu ile tombala kartı ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynadıkları öne sürülen 41 kişiye 74 bin 579 lira ceza uygulandı. Adreste bulunan İ.S. ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan polis, operasyonda hakkında "mühür bozma" suçundan arama kararı bulunan bir kişiyi de yakaladı.

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