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Eskişehir’deki parklarda bayram yoğunluğu

22.04.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’e yurtdışından ve diğer şehirlerden gelen vatandaşlar, bayram tatili ile sıcak havayı fırsat bilip Sazova Parkı’nı doldurdu.

Eskişehir’deki parklarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi’nde bulunan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, tatilini gezerek geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu. Eskişehirlilerin yanı sıra çok sayında yerli ve yabancı turist gezerek sıcak havanın tadını çıkarırken, parka gelen araç yolları oluşan yoğunluktan dolayı adeta tıkandı. Metrelerce uzayan trafiği atlatan vatandaşlar parka girdikleri an huzurla dolduklarını söyledi.

“TÜM AKRABALAR ESKİŞEHİR’DE BULUŞTUK”

Alev Dengiz, bayram tatilinde yeni yerler görme maksadıyla akrabaları ile Eskişehir gezisi düzenlediklerini söyledi. Çocuklar eğlenip gezerken kendisinin manzaralara daldığını söyleyen Dengiz, “Torunlarımla birlikte Kayseri’den geliyorum. Gezilecek yerleri seviyorum bu sebeple Eskişehir’i görmeye geldim. Daha önce duymuştuk buranın güzelliğini ve özellikle gelip görmek istedik. Yıllar önce gelip görmüştük ama şimdi çok farklı olduğunu anlayabiliyoruz. Bayramda hep beraber görüşebilmek için tüm akrabalar Eskişehir’de buluştuk. İzmir, Ankara ve Kayseri’den kalkıp buraya geldik. Buranın güzelliğine, yeşilliğine ve insanlarına hayran olduk” dedi.

“BAYRAM TATİLİNİ FIRSAT BİLİP ESKİŞEHİR’E GELDİK”

Ailesi ile beraber Bursa’da yaşayan İnare Şahin, bayram tatilini fırsat bilerek Eskişehir’e geldiklerini söyledi. Havanın sıcak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Şahin, “Uzun zamandır Eskişehir’i görmek istiyorduk. Bayram tatilinde biraz gezmek isteyip buraya geldik. Bu parkı sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Arkadaşlarımız da ne kadar güzel oldupundan bahsediyordu. Çocuklarla beraber geldik ve çok beğendik. Artık ben de herkese anlatabileceğim, ilk fırsatta tekrar gelip bu güzellikleri yeniden göreceğim” şeklinde konuştu.

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