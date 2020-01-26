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Eskişehir'deki sanayicilerden Elazığ'a yardım malzemesi desteği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Eskişehir'deki sanayicilerden Elazığ'a yardım malzemesi desteği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi.

ESO'dan yapılan yazılı açıklamada, içinde 400 katalitik soba, dedantör ve gerekli diğer malzemeler bulunan tırın, ESO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve AFAD koordinasyonunda yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO'nun deprem sonrası yardım için harekete geçtiğini belirterek, görüşmeler sonrasında TOBB ve AFAD'ın bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri belirlediğini anımsattı.

Hava şartlarının sert geçtiği bölgede ısınma ihtiyacının ön plana çıktığını vurgulayan Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Biz de sanayicilerimizle çok hızlı bir kampanya başlattık. Şehrimizden ve ülkemiz genelinden sobaları temin ettik. İlk etapta 300 katalitik soba göndermeyi planlarken sanayicilerimizin desteğiyle bu rakam 400'e çıktı. Sobanın yanı sıra gerekli sarf malzemelerini de kamyonlara yükleyerek bölgeye gönderdik. Yaraları birlikte saran, acıları birlikte paylaşan bir ülkeyiz. Bu yüzden bölgeye göndermeyi hedeflediğimiz bin katalitik soba kampanyamızı sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Eskişehir Yardım

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