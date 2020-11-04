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Eskişehir'deki tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 09:33 | Son Güncelleme

Eskişehir'deki tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince dün düzenlenen operasyonda yakalanan İ.Y, Ş.O, M.P, B.C. ve K.D, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan İ.Y'nin elinde altın ve gümüş tarihi para, heykel, kolye ve değişik objeler bulunduğunu ve bunları satmak için müşteri aradığını tespit eden jandarma ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda İ.Y. ile Ş.O, M.P, B.C. ve K.D'yi gözaltına almıştı.

İ.Y'nin evinde Grek, Helenistik, Roma, Bizans, İslamiyet ve Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 138'i gümüş, bronz ve 225'i altın olmak üzere toplam 2 bin 363 sikke, milattan önce 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 177 altın, gümüş ve bronz obje, bir tüp kobra yılan zehri, bir tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 altın ayar taşı, 4 hassas terazi, para sayma makinesi, dedektör, el telsizi, sabit telsiz, 5 cep telefonu ve tabanca bulunmuştu.

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