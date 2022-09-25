Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 500 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​​​﻿



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