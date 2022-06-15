YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

15.06.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan O.Ö, O.S.İ. ile S.D. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, içecek şişelerinin içine gizlenmiş 732 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
GÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldiA Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:22
Öğle
13:03
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:21
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.