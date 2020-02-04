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Eskişehir’in 2019 nüfus sayım sonuçları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.02.2020 12:45 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Eskişehir nüfusu ise 887 bin 475’ e ulaştı.Tüik Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de ikamet eden nüfus 2019 yılında, önceki yıla göre 16 bin 288 kişi arttı.

Eskişehir’in 2019 nüfus sayım sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Eskişehir nüfusu ise 887 bin 475’ e ulaştı.
Tüik Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de ikamet eden nüfus 2019 yılında, önceki yıla göre 16 bin 288 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 49,99 (443 bin 635 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,01 (443 bin 840) olarak gerçekleşti.
Eskişehir’de yıllık nüfus artış hızı, 2018 yılında binde 12,2 iken, 2019 yılında binde 18,5 olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ikamet eden nüfus ile Türkiye sıralamasında 25. il oldu. Eskişehir’de kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 64 kişi oldu.

12 ilçenin nüfusu azaldı
Odunpazarı ilçesi Türkiye genelinde nüfus büyüklüğü olarak en büyük 43. ilçe oldu. Eskişehir’de, Odunpazarı ve Tepebaşı, ilçe nüfusu artarken diğer ilçe nüfusları ise düştü.

İLÇELER 2018 NÜFUSU - 2019 NÜFSU - ARTIŞ/AZALIŞ

ALPU 11.242 10.974 -268
BEYLİKOVA 6.953 6.400 -553
ÇİFTELER 15.098 14.878 -220
GÜNYÜZÜ 6.127 5.671 -456
HAN 2.272 2.117 -155
İNÖNÜ 6.797 6.514 -283
MAHMUDİYE 7.998 7.808 -190
MİHALGAZİ 3.373 3.138 -235
MİHALIÇÇIK 8.526 8.171 -355
ODUNPAZARI 404.267 413.461 9.194
SARICAKAYA 5.080 4.854 -226
SEYİTGAZİ 13.405 13.009 -396
SİVRİHİSAR 20.746 20.330 -416
TEPEBAŞI 359.303 370.150 10.847

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
19:47

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Aslı Eczanesi
Odunpazari
Nehir Eczanesi
Tepebasi
Evrim Eczanesi
Odunpazari
Hava Eczanesi
Odunpazari
Yenikent Eczanesi
Odunpazari
Berin Eczanesi
Tepebasi
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