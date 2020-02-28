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Eskişehir’in dijital verimliliği artacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Eskişehir sanayisinin dijital dönüşümünü hızlandırmak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve piyasa koşullarına uyum esnekliğini kazandırmak için danışmanlık çalışmaları başladı.Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından BEBKA destekleriyle gerçekleştirilen “Yalın Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Programı” projesi kapsamında Eskişehir sanayisine danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriliyor.Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan projede, Eskişehir’de öne çıkan sektörler dikkate alınarak özellikle yalın üretim ve dijitalleşme konularında firmaların farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.Proje hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Proje kapsamında üretici firmalarımıza ücretsiz olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Eskişehir sanayisinin dijital dönüşümünü hızlandırmak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve piyasa koşullarına uyum esnekliğini kazandırmak için danışmanlık çalışmaları başladı.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından BEBKA destekleriyle gerçekleştirilen “Yalın Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Programı” projesi kapsamında Eskişehir sanayisine danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriliyor.
Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan projede, Eskişehir’de öne çıkan sektörler dikkate alınarak özellikle yalın üretim ve dijitalleşme konularında firmaların farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.
Proje hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Proje kapsamında üretici firmalarımıza ücretsiz olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Şehrimizde öne çıkan makine imalat, otomotiv, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya yan sanayi sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesi geliştirilecek. Aynı zamanda üretimde dijitalleşmenin ve verimliliğin arttırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişin sağlanması hedeflerimiz arasında” dedi.

"Ücretsiz eğitim ve danışmanlık"
Proje kapsamında ESO üyesi yaklaşık 100 firmaya Dijital Dönüşüm ile Endüstri 4.0, Yalın Üretim Oyunu ve 5S ile Bakım Yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulduğunu kaydeden Kesikbaş, proje dahilinde bir taraftan eğitim faaliyetleri devam ederken aynı zamanda ESO üyesi firmalara ilgili alanlarda danışmanlık programlarının da hayata geçirildiğini söyledi.
Eğitimlere katılan ve danışmanlık talebinde bulunan firmalara “Dijital Dönüşüm ile Endüstri 4.0”, “Yalın Üretim Oyunu” ve “5S ile Bakım Yönetimi” alanlarında danışmanlık hizmetlerinin de verildiğini yineleyen ESO Başkanı Kesikbaş, “Uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilen Yalın Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Programı ile üretici firmalarımızın verimliliklerinin yükseltilmesi, üretim kalitelerinin artırılması, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, otomasyon ve dijitalleşme kavramlarına entegrasyonlarının desteklenmesi amaçlanmakta” diye konuştu.

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