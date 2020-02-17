YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’in güvenliği masaya yatırıldı

Eskişehir’in güvenliği masaya yatırıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Valilik Makam Toplantı Salonu’nda yapıldı.Toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hv.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Valilik Makam Toplantı Salonu’nda yapıldı.
Toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgililer katıldı. Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; Eskişehir’deki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuları ile kış mevsimi olması nedeniyle kış şartlarında alınan tedbirler görüşüldü.
Eskişehir’in huzur, güven ve asayişi konusunda gece gündüz fedakârca görev yapan bütün güvenlik güçlerine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, toplantıda yaptığı konuşmada, “Güvenlik birimlerimiz, diğer kurumlarla birlikte gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürecek tüm tedbirlerin hassas bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyorlar” dedi.
Genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunulmasından sonra toplantı sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
13:17
İkindi
16:13
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Aksel Eczanesi
Tepebasi
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Sıla Eczanesi
Odunpazari
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.