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Eskişehir'in karlı manzaraları dronla görüntülendi

30.03.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağan kar, kent merkezinde beyaz örtü oluşturdu.

Eskişehir'in karlı manzaraları dronla görüntülendi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezi ile kırsal mahallelerde, dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, gece de sürdü.

Güneşin yüzünü gösterdiği sabah saatlerinde bazı kişiler, kentin içinden geçen Porsuk Çayı çevresi ile cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kimi cadde ve sokaklarda, buzlanma nedeniyle araçlar ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki "Don Kişot" temalı Şelale Park'ta da güzel manzaralar kaydedildi.

Kent merkezinin karlı manzaraları dron görüntülerine de yansıdı.

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kar yağışı Eskişehir

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