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Eskişehir'in "kelem dolması" coğrafi işaretle tescillendi

08.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in "kelem dolması" coğrafi işaretle tescillendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin "kelem dolması" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Sivrihisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar'ın yerel değerlerini koruma altına almak, gelecek nesillere aktarımını sağlamak ve tanıtmak amacıyla tescil çalışmaları devam ediyor.

Sivrihisar'ın "muska baklavası", "höşmerim tatlısı", "arabaşı", "kilim", "dövme sucuğu", "sarka", "cebe" ve "incili küpesi"nden sonra "kelem dolması" tescil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin toplamda 9 coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, "Şehrimiz genelinde de toplamda 12 coğrafi işaretli ürün olmuştur. Sivrihisar değerleri hepimizindir. Bu başarı başta ilçemiz ve Eskişehir'imiz için önemli bir değerdir. Şehrimize ve ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Yöresel lezzetlerimize sahip çıkarak tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.
Hayırlı uğurlu olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Coğrafi işaret tescil

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