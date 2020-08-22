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Eskişehir’in kıdemli doktoru Bilen Özel emekli oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kıdemli doktorlarından KBB uzmanı Op.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kıdemli doktorlarından KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel, meslek hayatında 41’nci yılında emekli oldu.
Hastane yönetimi tarafından düzenlenen veda yemeğinde konuşan Op. Dr. Bilen Özel, ’’Meslek hayatımda işimi severek ve gururla yaptım ve meslekte çok güzel yıllarım geçti. Tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum ve bu zorlu pandemi döneminde göstermiş oldukları azimli ve özverili emeklerinden dolayı önce Şehir Hastanesi ailesine, sonrasında tıp dünyasına teşekkür ederim. Sağlıkta şiddetin olmadığı güzel yarınlar diliyorum’’ dedi.
Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yaşar Bildirici düzenlenen törende, KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Eskişehir Sağlık Sen. Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel’e çalışmalarından dolayı plaketini takdim etti. Eskişehir Tabip Odası yönetim kurulu adına Uz. Dr. Nazan Aksaray, KBB servisindeki mesai arkadaşları, KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel’e çiçek takdim etti ve birlikte alkışlarla uğurladılar.
Eskişehir Şehir Hastanesi KBB uzmanı Op. Dr. Bilen Özel, görevi esnasında Eskişehir halkına sayısız hizmetleri oldu.

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