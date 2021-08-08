Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ramazan Kulak idaresindeki 43 AP 578 plakalı otomobil, Mihalıççık-Beylikova kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Kulak ile araçta bulunan Nihan Eylül Yüksel, Süheyla Özkan, Ezgi Özkan ile İbrahim Özkan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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