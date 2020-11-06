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Eskişehirli araştırmacı, yazar ve şair Faruk Uğur’un ‘Faruk Uğur Şarkıları’ adlı müzik kitabı yayınlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.11.2020 12:14 | Son Güncelleme

Eskişehirli araştırmacı, yazar ve şair Faruk Uğur’un ‘Faruk Uğur Şarkıları’ adlı müzik kitabı yayınlandı.Eskişehir’in kültür ve sanatına faydalı eser kazandırdığını belirten Faruk Uğur, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Faruk Uğur Şarkıları’ adlı yayınlanan müzik kitabım 43 söz ve 43 besteden oluştu.

Eskişehirli araştırmacı, yazar ve şair Faruk Uğur’un ‘Faruk Uğur Şarkıları’ adlı müzik kitabı yayınlandı

Eskişehirli araştırmacı, yazar ve şair Faruk Uğur’un ‘Faruk Uğur Şarkıları’ adlı müzik kitabı yayınlandı.
Eskişehir’in kültür ve sanatına faydalı eser kazandırdığını belirten Faruk Uğur, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Faruk Uğur Şarkıları’ adlı yayınlanan müzik kitabım 43 söz ve 43 besteden oluştu. Şimdiye kadar yazdığım bazı şiir ve şarkı sözlerim, tarafımdan bestelenip bilgisayar ortamında notaya alınarak müzik kitabı haline getirdim. 43 bestemin 3 tanesi klip olarak yapıldı. Müziğe olan ilgim çocuk yaşlarında başladı. 1970 yılından bu tarafa sayısız şarkı sözlerini ezbere bilmekteyim. 9’ncu kitabım olan ‘Faruk Uğur Şarkıları’ adlı müzik kitabım ile birlikte Eskişehir’in kültür ve sanatına katkıda bulundum’’ dedi.

Eskişehirli araştırmacı, yazar ve şair Faruk Uğur’un ‘Faruk Uğur Şarkıları’ adlı müzik kitabı yayınlandı

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