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Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi

27.03.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kendine özgü "baston bağlama" tekniğini geliştirmesiyle tanınan ve 100 yaşında vefat eden Ali Rıza Kalaycı'nın cenazesi defnedildi.

Marangoz çırağıyken bağlama çalmayı öğrenip uzun yıllar usta olarak sanata hizmet veren Kalaycı'nın naaşı, Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi.

Kalaycı için cami bahçesinde kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları, mahalli sanatçılar ve vatandaşların katıldı.

Cenaze, namazı müteakip Seyitgazi yolundaki Asri Mezarlık'a götürülerek toprağa verildi.

Kentin tanınmış bağlama ustalarından Ali Rıza Kalaycı, bastondan yaptığı bağlama ile sanata yeni bir teknik kazandırmıştı.

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