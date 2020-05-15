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Eskişehirli berberlere tam not

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.05.2020 18:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bulunan berber ve kuaförler, yapılan denetimlerden tam not aldı.Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle uzun bir süre hizmet veremeyen berber ve kuaförler geçtiğimiz günlerde açıldı.

Eskişehirli berberlere tam not

Eskişehir’de bulunan berber ve kuaförler, yapılan denetimlerden tam not aldı.
Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle uzun bir süre hizmet veremeyen berber ve kuaförler geçtiğimiz günlerde açıldı. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası tarafından yapılan denetimlerde ise çalışanlar tam not aldı. Oda Başkanı Fethi Özkara, çalışan bütün berber ve kuaförlere teşekkür ettiğini söyleyerek, "Yaptığımız denetimlerde bütün çalışan arkadaşlarımızın kurallara uyduğunu gördük. Bu bizi çok mutlu. Bütün berber ve kuaförlerimiz maskeleri, eldivenleri ve dezenfekte ürünleri ile müşterilerine hizmet veriyorlar. Yaptığımız bütün uyarıları dikkate almışlar. Çalışan arkadaşlarıma ve bize bu süreçte destek olan bütün kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ederiz" dedi.

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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Aksel Eczanesi
Tepebasi
Aslı Eczanesi
Odunpazari
Bulvar Eczanesi
Tepebasi
İlkim Eczanesi
Odunpazari
Seda Eczanesi
Odunpazari
Vilayet Eczanesi
Odunpazari
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