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Eskişehirli çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarını memnuniyetle karşıladı

18.05.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirli çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarını memnuniyetle karşıladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Buluşan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarında geçen yıla göre yapılan artışın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Çiftçinin amacının ülkenin vatandaşlarını doyurmak olduğunu dile getiren Buluşan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı alım fiyatları güzel ve yerinde. Toplum ve üretici olarak Allah'a şükretmesini biliyoruz. Devletimizi biliyoruz. Dünyanın ülkemiz üstüne oynadığı oyunları biliyoruz. Pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların farkındayız. Her şeye rağmen çiftçiye verilen destekler için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

Çiftçi Mehmet Ali Törü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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