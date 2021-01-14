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Eskişehirli eğitimci yazar Ümit Baca’nın ‘Küçük Erik Ağacı’ adlı masal kitabı yayımlandı

14.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Eskişehirli eğitimci yazar Ümit Baca’nın ‘Küçük Erik Ağacı’ adlı masal kitabı yayımlandı

Eskişehirli eğitimci yazar Ümit Baca’nın ‘Küçük Erik Ağacı’ adlı masal kitabı yayımlandı.‘Hiç kimse arka sıralarda kalmasın’ isimli masal kitabını yazan Ümit Baca, ‘’Masal kitabımı yazmamın amacı; ‘Bütün hayatım boyunca çocuklar arka sıralarda kalmasın’ diye gayret gösterdim.

Eskişehirli eğitimci yazar Ümit Baca’nın ‘Küçük Erik Ağacı’ adlı masal kitabı yayımlandı.
‘Hiç kimse arka sıralarda kalmasın’ isimli masal kitabını yazan Ümit Baca, ‘’Masal kitabımı yazmamın amacı; ‘Bütün hayatım boyunca çocuklar arka sıralarda kalmasın’ diye gayret gösterdim. Bunun için de yıllardır yüzlerce öğrencime elimi değirdim. Onların kalbine dokundum. Hele arka sıralarda kalan öğrencilerle daha fazla ilgilendim. Onları sevgisiyle yoğurup, bu ülkenin ahlâklı, onurlu, umut dolu hayâlleri olan, birer ferdi yapmaya çalıştım’’ dedi.
Elinin değmediği diğer çocuklara da masallarıyla ulaşmaya çalıştığını belirten Baca, ‘’Küçükken ninesinin, annesinin sıcacık sesiyle masal dinleyerek büyümüş hiçbir çocuğun büyüdüğünde arka sıralarda kalmayacağını, masalın çocuğun umutlarını yeşerttiğini, hayâl gücünün sınırlarını zorlandığını, ona insani pek çok değer kattığını gösterdim. Bu amaçla da kibrin, bencilliğin kötülüğünden; arkadaşlığın, dostluğun güzelliğinden bahseden bu ‘Küçük Erik Ağacı’ adlı masalımı yazdım. Kitabımı, ‘Bir çocuk değişir, dünya değişir’ felsefesinden hareket ederek yazdım. Kalbine dokunduğum her çocuk, bu ülkenin umududur. Yok sayılacak, görmezden gelinecek hiçbir çocuğumuz olmamalıdır. Çünkü çocuklar bu toplumun geleceği, umudu, kaderidir’’ diye belirtti.

Eskişehirli eğitimci yazar Ümit Baca’nın ‘Küçük Erik Ağacı’ adlı masal kitabı yayımlandı

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