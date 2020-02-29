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Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.02.2020 22:52 | Son Güncelleme

Eskişehirli gençler, Suriye’nin İdlib’de rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit düşen askerleri için yürüdü.Eskişehir Odunpazarı ilçesinde gençler, şehitleri anmak ve her daim vatanın yanında olduğunu göstermek için bir yürüyüş düzenledi.

Eskişehirli gençler, Suriye’nin İdlib’de rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit düşen askerleri için yürüdü.
Eskişehir Odunpazarı ilçesinde gençler, şehitleri anmak ve her daim vatanın yanında olduğunu göstermek için bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte bölgede bulunan gençlerin önderliğinde diğer vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşe katılanlar atılan sloganlarla rejim güçlerinin saldırısını kınarken, her durumda devletin yanında olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 150 gencin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte “Gerekirse savaşmak için her zaman hazırız, yeter ki bizi çağırsınlar" dedi.
Yürüyüşün düzenlenmesine önderlik yapan Emin Doğramacıoğlu, "Biz vatan sever insanlarız. İdlib’de en son olarak yapılan saldırıdan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Ancak ülkemiz tarafından buna karşı yeterince tepki verilmediğini düşünüyoruz. 33 evladımızı şehit verdik. Onların anneleri, aileleri göz yaşıyla bekliyorlar. Bazıları bugün toprağa verildi. Hükmet tarafından bunu karşı daha büyük tepkiler bekliyoruz. Gerekirse bizi çağırsınlar. Bir kez çağırırsa gönüllü, gönülsüz herkes gidecektir. Buradaki, bütün insanlar da canla başla gitmeye hazırdır. Biz bu mesajı yetkilerimize iletmek için bugün toplandık" ifadelerini kullandı.
"Şehitlik nasipliktir gerekirse biz de şehit oluruz"
Yürüyüşe katılan başka bir vatandaş Uğur Ateş ise, “Ülkemiz için her zaman devletimizin yanındayız. Şehitlik nasipliktir, gerekirse biz de şehit oluruz" diyerek, "Biz gençlik olarak hükumetimizin yanındayız. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Gerekirse bizi de oraya çağırsınlar. Rejim güçlere karşı gerekirse canımızı veririz ama vatanımız sağ olsun. Allah 33 şehidimize nasiplik verdi. Acımız da var, hüznümüz de var. Şimdi yas tutarken devletimizin de yanında olmamızın vaktidir. Birlik ve beraberlik içinde devletimizin, milletimizin yanında olup ülkemiz adına destek vermemiz gerekiyor. Karşı tarafa gereken cevabı vermek için hazırız" diye konuştu.

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