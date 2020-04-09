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Eskişehirli halk şairi ‘Evde kal Türkiyem’ kampanyasına yazdığı şiirle destek verdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Eskişehirli halk şairi Kadir Kaya; yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında sürdürülen ‘Evde kal Türkiyem’ kampanyasına yazdığı şiirle destek verdi.Salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan evde kalma çağrılarına destek vermek amacıyla şiir yazan halk şairi Kadir Kaya, ‘’Evde kalanlar için moral ve umut olması amacıyla hazırlayıp yazdığım ‘Evde kal Türkiyem’ şiirini, içtenlikle ve duygulu bir şekilde kendim yazdım.

Eskişehirli halk şairi ‘Evde kal Türkiyem’ kampanyasına yazdığı şiirle destek verdi

Eskişehirli halk şairi Kadir Kaya; yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında sürdürülen ‘Evde kal Türkiyem’ kampanyasına yazdığı şiirle destek verdi.
Salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan evde kalma çağrılarına destek vermek amacıyla şiir yazan halk şairi Kadir Kaya, ‘’Evde kalanlar için moral ve umut olması amacıyla hazırlayıp yazdığım ‘Evde kal Türkiyem’ şiirini, içtenlikle ve duygulu bir şekilde kendim yazdım. ‘Hayat eve sığar’ sloganı ile şiirimi ev ortamında seslendirerek cep telefonu ile o anları kaydedip video klip de hazırladım. Evde kalanlar için moral ve umut olması amacıyla şiirimi yazarak seslendirdim. Başka baharları kaçırmamak, Korona virüsün ülkede daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla insanların sokağa çıkmaması lazım. Bu baharı kaçırmamak için sokağa çıkarsak, başka baharları kaçırma ihtimalimiz yüksek. Bu baharı kaçırmamak için ‘Evde kal! diye sesleniyorum. Ben emekli olduktan sonra, anlık olarak aklıma konu geldiğinde hemen şiir yazarım. Bir konuyu düşündüğümde, hemen hislerimi yazdığım şiirlerle yansıtırım. Çeşitli şiir yarışmalarında dereceler aldım. 2019 yılında ise, Kültür Bakanlığı ‘Halk Şairi’ olarak kimliği almak nasip oldu’’ dedi.
Eskişehirli şair Kadir Kaya’nın yazdığı ‘Evde kal Türkiyem’ şiirinin bir bölümü ise şöyle;

Evde Kal Türkiyem!

Korana virüsü halkın dilinde,
Maske tak, eldiven olsun elinde,
Duygularım buruk, korku halinde,
Yaşamak için evde kal Türkiyem.

Ortada gezinen virüse basar,
Akciğerde başlar vücutta hasar,
İnsandan insana zehrini kusar,
Yaşamak için evde kal Türkiyem.

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Odunpazari
Halk Eczanesi
Tepebasi
Işıklar Eczanesi
Tepebasi
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Odunpazari
Umut Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
Odunpazari
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