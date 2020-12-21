Eskişehirli öğretmen Küresel Öğretmen ödülü aldı

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Seda Kul Baştürk, eğitim nobeli olarak bilinen Global Teacher Awards’ta (Küresel Öğretmen Ödülleri) ödül aldı.

Hindistan’da düzenlenen ve dünya genelinde öğretmenlere her yıl ödül veren bir kurum tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl Türkiye’den 5 öğretmen ödül aldı. Ödül alanlar arasında Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Seda Kul Baştürk de vardı. Aldığı ödül ile Eskişehir’i gururlandıran öğretmen, daha önceki çalışmalarında aldığı ödüller ve küresel öğretmen ödülünü almasında okul yönetimi ile öğrencilerinin büyük destekleri olduğunu belirtti. Okul yönetimi ise Seda öğretmenin başarısını takdir etmek için posterini okulun duvarına astı.

Gelecekte Türkiye’ye ödül kazandıracak birçok öğretmenin yetiştiğini sözlerine ekleyen Baştürk şunları söyledi:

“2019 ve 2020 olmak üzere iki kez eTwinning Türkiye özel ödüllleri birinciliğini okuluma kazandırmak büyük onur kaynağı oldu. EBA TV’de 6 aydır devam eden İlkokul İngilizce derslerini de sunmam ve son olarak tüm bu çalışmalar ile gelen küresel öğretmen ödülü kazanmam sürecinde beni onore eden okul müdürüm Yusuf Arslanoğlu ve müdür yardımcılarım Serpil Özkan ve Yeşim Çevik’ e ve çok özlediğim öğrencilerime destekleri için teşekkür ederim. Öğretmenlerini böyle motive eden okul idarecilerinin artmasını diliyorum.”

