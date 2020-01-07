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  4. Eskişehirli ressam Salih Sel’den ‘Karakalem Portre Sergisi’

Eskişehirli ressam Salih Sel’den ‘Karakalem Portre Sergisi’

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Eskişehirli ressam Salih Sel; ‘Karakalem Portre Sergisi’ni, Eskişehir’de Atilla Özer Karikatürlü Ev’de sanatseverlerin katılımı ile törenle açtı.Serginin açılış törenine; çok sayıda sanatseverler ve davetliler katıldı.

Eskişehirli ressam Salih Sel; ‘Karakalem Portre Sergisi’ni, Eskişehir’de Atilla Özer Karikatürlü Ev’de sanatseverlerin katılımı ile törenle açtı.
Serginin açılış törenine; çok sayıda sanatseverler ve davetliler katıldı. Sergiyi gezen katılımcılar eserleri beğendiler. Serginin açılış töreninde konuşan Eskişehirli ressam Salih Sel, ‘’Düzenlediğim ‘Karakalem Portre Sergisi’nde 60 eser sergiledim. Bu sergilediğim eserler, 2 yıllık çalışmanın sonucudur. En büyük boyut olan Atatürk resmini, karakalem portre olarak yaptım ve bir haftalık çalışmanın sonucudur. Eserlerimin hepsi, kurşun kalem çizimidir. Her bir eserim için; en az 20 ve 30 saat arasında çalışmalar sonuncunda yaptım. Resim, benim çocukluk aşkımdır. Erken tanışıp, geç buluştuğum bir sevdamdır. 2016 yılından itibaren turistik el sanatları merkezinde; 2 dönemde aldığım temel resim eğitimleri ile kurşun kalem çizgilerim anlam kazandı. Devamında uzun sabır ve çalışmalarla bu seviyeye geldim. Öğrenmede sınırım olmadığı inancıyla, kendimi sürekli geliştirmek için çok çalışıyorum. Bu dünyada, bende eserlerimle bir iz bırakmaya adayım. İlerleyen günlerde; daha güzel anlam yüklü eserlerle, farklı bir bakış açısıyla karşınızda olmaya devam edeceğim’’ dedi.

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