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Eskişehirli şair Mustafa Ak’ın ‘Ağlayan Sokaklar’ adlı şiir kitabı yayınlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.07.2020 16:47 | Son Güncelleme

Eskişehirli şair Mustafa Ak’ın ‘Ağlayan Sokaklar’ adlı şiir kitabı Eskişehir’de yayınlandı.Eskişehirli şair Mustafa Ak yayınlanan şiir kitabı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü geçtiğimiz yıllarda başarı ile bitirdim.

Eskişehirli şair Mustafa Ak’ın ‘Ağlayan Sokaklar’ adlı şiir kitabı Eskişehir’de yayınlandı.
Eskişehirli şair Mustafa Ak yayınlanan şiir kitabı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü geçtiğimiz yıllarda başarı ile bitirdim. Yokluk içinde hem okudum hem de şiirler yazmaya çalıştım. Şiirlerimde cesaret vardır, imgeler ve keskin ifadeler şaşırtıcıdır. Geçtiğimiz yıllarda ‘Vakıf Medeniyeti İstanbul’ başlığı altında düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye birinciliğini kazandım. Farklı şiir yarışmalarında Türkiye ikinciliği ve özendirme ödülü aldım. Şiirlerimde; ulusal değerleri, sevgiyi ve dostluğu ilmek ilmek işledim. Şiir, duyguların dışavurumudur. Dışavurumda duyguların dizelere dökülmesidir. Dizeler şelaleye benzer, durmadan akar yüreklere. Benim şiirlerim, benzersizdir. Şiirlerimde sıcaklık, sevgi ve içtenlik vardır. Şiirlerimde ulusal değerler ve yurt sevgisi ağır basar. Şiirlerimi kendi şiir kozamda, farklı damarlardan beslenerek işledim. Her şiirim Türk Sanat Müziğine güfte olabilecek niteliktedir. ‘Ağlayan Sokaklar’ adlı şiir kitabım 56 sayfadan ibarettir. Eskişehir edebiyat ve sanat dünyasına ciddi bir eser kazandırdım ve sanat ve edebiyat adına mutlu ve gururluyum’’ dedi.

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