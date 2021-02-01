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Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ‘teşekkürname’ ödülü

01.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ‘teşekkürname’ ödülü

Eskişehirli şair-yazar Ahmet Urfalı, Azerbaycan Devleti Diaspora Bakanı Fuat Muradov tarafından ‘teşekkürname’ ile ödüllendirildi.Eskişehir’de sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan şair yazar Ahmet Urfalı, Türk dünyası kültür, sanat ve sosyal konularda yazar ve şair olarak da çok sayıda araştırmalar yaptı, yazı ve şiirleri yayınlandı.

Eskişehirli şair-yazar Ahmet Urfalı, Azerbaycan Devleti Diaspora Bakanı Fuat Muradov tarafından ‘teşekkürname’ ile ödüllendirildi.
Eskişehir’de sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan şair yazar Ahmet Urfalı, Türk dünyası kültür, sanat ve sosyal konularda yazar ve şair olarak da çok sayıda araştırmalar yaptı, yazı ve şiirleri yayınlandı. Ayrıca Azerbaycan’la ilgili olarak Eskişehir ve Emirdağ’da çeşitli etkinlikler düzenledi ve konferanslar verdi. 2016 ve 2018 yıllarında Eskişehir üniversitelerinde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler; Azerbaycan’dan gelen konuklarla Emirdağ Davulga’da ‘Karabağ Buluşması’ etkinliği düzenledi. Buluşmaların anısına Davulga Belediyesi tarafından iki caddeye ‘Karabağ’ ve ‘Gence’ adları verildi. Bütün bu çalışmalar; Azerbaycan devlet yetkilileri tarafından yakından takip edildi. Şair - yazar Ahmet Urfalı; gayret ve hizmetlerinden dolayı, Azerbaycan Devleti Diaspora Bakanı Fuat Muradov tarafından ‘Teşekkürname’ ile ödüllendirildi.
Şair - yazar Ahmet Urfalı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Çocukluk yaşlarımızdan başlayan Turan Ülküsü; Türklük dünyasını tanımamıza vesile oldu ve elimiz kalem tuttuğundan beri Türk dünyasının birlik ve beraberliği hayâlimiz oldu. 2014 yılında Eskişehir’de Azerbaycanlı Hüseyin Cavit’i Anma Etkinlikleri çerçevesinde; Azerbaycanlı akademisyen, şair ve yazarlarla, Eskişehir’de ikamet eden Karabağlılar, yaklaşık 300 yıl sonra ilk defa Eskişehir’de buluşturuldu. Azerbaycanlı dostlarımız sayesinde; yazı, şiir ve etkinliklerimiz, Azerbaycan medyasında yer aldı. Son Karabağ Harekâtı; Türkiye ile Azerbaycan’ın ‘Tek Devlet-Tek Millet’ olduğunu göstermiştir.
Ayrıca Azerbaycan’da faaliyet gösteren ‘Ulduz Âşıklar Birliği’ fahri üyesiyim. ‘Kitap Evi İçtimai Birliği’ ile ‘Mahseti Şairler Meclisi’ ve ‘Mahseti Jurnalı’ adlı Azerbaycan kuruluşlarının İdare Heyetleri tarafından da fahri diploma ile taltif edildim’’ dedi.

Eskişehirli şair yazar Ahmet Urfalı’ya Azerbaycan’dan ‘teşekkürname’ ödülü

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