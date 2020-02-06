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Eskişehirli şehidin cenazesi memleketine geldi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Eskişehir’e getirildi.Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığındaki törenin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı 1’inci Ana Jet Üssüne getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada askeri törenle karşılandı.Karşılama törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Eskişehir’e getirildi.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığındaki törenin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı 1’inci Ana Jet Üssüne getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada askeri törenle karşılandı.
Karşılama törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Metin Nurullah Sazak, Dr. Aslan Kabukçuoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, askeri ve mülki erkân, kamu kurum müdürleri, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın ailesi ve yakınları katıldı.
Şehit Karaca’nın naaşı bugün Reşadiye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verilecek.

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