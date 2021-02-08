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Eskişehirspor 1 senedir galibiyet alamıyor!

08.02.2021 21:15 | Son Güncelleme:
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Eskişehirspor 1 senedir galibiyet alamıyor!

Eskişehirspor’un son galibiyetinin üzerinden tam bir sene geçerken, Kırmızı Şimşekler bu süre zarfında ligde kötü gidişata bir türlü dur diyemedi.

Eskişehirspor TFF 1'inci Lig'de son galibiyetine, tam bir yıl önce bugün 2 Şubat 2020 tarihinde Altınordu takımını evinde 3-0 skorla yenerek uzandı. O günden bu yana Ziraat Türkiye Kupası maçları dışında galibiyeti bulunmayan Es Es, bu sene adeta ligin son sırasına demir attı. Maddi bir buhran yaşayan Eskişehirspor kulüp yönetimi 1 yıl içeresinde kadroda çok sayıda değişikliğe gitti. Bir sene önce kazanılan müsabaka ile birlikte 35 TFF 1'inci Lig maçına çıkan Es Es, 21 gol sevinci yaşarken, kalesinde 73 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 9 kez rakibiyle berabere kalan Eskişehirspor, 24 maçta da mağlup oldu.

Son galibiyetten sonra 3 Teknik Direktör değiştiren kırmızı-siyahlı ekipten ilk 11'den Ekrem Kılıçarslan Hatayspor'a, Cemali Sertel Başakşehir'e, Bilal Ceylan Beşiktaş'a, Mehmet Feyzi Kasımpaşa'ya, giderken Metehan Altunbaş Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer oldu. Bu oyuncuların yanında transfer tahtası kapalı olan Anadolu Efsanesi alt yapıdan Onur Arı, Hasan İlkay Özcan, Göktuğ Ünüvar, Sunday Alimi, Arda Okumuş, Hamet Sholaja ve Ömer Faruk Güler altyapıdan A takıma yükseldi.

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