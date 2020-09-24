Eskişehirspor 20,2 yaş ortalamasına sahip futbolcularla sahada

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor sezona 20,2 yaş ortalamasıyla oluşan kadrosuyla başladı.

Eskişehir temsilcisi, Süper Lig'den düşüp bir alt ligde mücadele ettiği ilk yıl olan 2016-2017 sezonunda 23,3 ve 2017-2018 sezonunda 22,7 yaş ortalamalarıyla sahada yer aldı. Bu dönem en tecrübeli isimler, 1981 doğumlu Hürriyet Gücer ile Uğur İnceman'dı.

Siyah-kırmızılılar, geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına olan borçları nedeniyle 2018-2019 sezonu öncesi kadrosuna kattığı oyunculara lisans çıkartamadı. Daha sonra sorun çözülerek yeni transferler kadroya dahil edildi.

Hem 2018-2019 hem de transfer yasağının devam ettiği 2019-2020 sezonlarında 22,2 yaş ortalamasına sahip Eskişehirspor'da en tecrübeli oyuncular, 1984 doğumlu Sezgin Coşkun ve 1985 doğumlu Kıvanç Karakaş'tı.

Eskişehirspor, bu sezon ise büyük çoğunluğunu altyapısından yetişen futbolcuların oluşturduğu kadroyla mücadele ediyor. Yaş ortalamasını geçen sezona göre düşürerek 20,2'ye indiren ekipte kadroya yine Sezgin Coşkun ve Kıvanç Karakaş ağabeylik yapıyor.