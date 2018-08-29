Eskişehirspor'a Ertuğrul Sağlam müjdesi

Borçlar nedeniyle devre arasında transfer yapamayan Eskişehirspor, bu sezon da yeni transferlerine lisans çıkaramadı. Oynayamayan yeni transferler idmana çıkmazken, Eskişehir'deki atanmış, seçilmiş ve iş adamlarından herhangi bir destek verilmedi. 3 haftadır U-21 takımı ile lig maçlarına çıkmak zorunda kalan Eskişehirspor, yasakların kaldırılması için bir çok girişimde bulundu. Alacaklılar UEFA ve TFF'ye yaptıkları şikayetleri geri çekmezken, Eskişehirspor'a müjdeli haber Ertuğrul Sağlam'dan geldi. Transfer yasağının kalkması için gerekli imzayı verdiğini sosyal medyasından açıklayan Ertuğrul Sağlam, "Geçtiğimiz yıllarda 1,5 sezon teknik direktörlüğünü yaptığım Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması adına gereken imzayı verdiğimi belirterek, diğer arkadaşlarıma da çağrıda bulunuyorum. Geçmişi ve camiasıyla büyük bir değer olan Eskişehirspor'un daha güzel günlere ulaşması ve varlığını sürdürebilmesi için gereken destek ortamının bir an önce oluşması adına herkes elinden geleni ortaya koymalıdır" ifadelerine yer verdi.