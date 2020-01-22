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Eskişehirspor-Adanaspor maçı Afyonkarahisar'da oynanacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

Eskişehirspor-Adanaspor maçı Afyonkarahisar'da oynanacak

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 19. haftada Adanaspor ile yapacağı maçın Eskişehir Stadı'nın çatısındaki hasar nedeniyle Afyonkarahisar'da oynanacağı bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Eskişehirspor'un stadında geçen günlerde yaşanan sorun konusunda gayret ve özveriyle hareket edildiği belirtildi.

Genç futbolcuların verdiği ve meşalesini yaktığı "onurlu mücadele"de iç saha maçlarının önemli olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarımızın desteğine en çok ihtiyaç duyacağımız süreçten geçtiğimizin farkındayız. Ancak Yeni Eskişehir Stadı'nın, çatısında meydana gelen hasar nedeniyle Eskişehir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun bugün aldığı karar doğrultusunda müsabaka oynamaya elverişli olmadığına karar verilmiştir. Karar gereği takımımızın 26 Ocak Pazar günü saat 16.30'da oynayacağı Adanaspor müsabakasının Afyon Zafer Stadı'nda yapılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Açıklamada, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nın Eskişehirspor'a tahsisinde emeği geçen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ve Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu'na teşekkür edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Eskişehir Eskişehirspor Futbol

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